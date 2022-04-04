В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок

С начала военной агрессии России против Украины пострадали 425 детей. Из них 161 ребенок погиб, 264 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, больше всего детей пострадало в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевский - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и столице - 16.

Также за период войны повреждено 869 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью.