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В Украине с начала войны повреждено более 400 учебных заведений

Автор: Наталья Юрченко

В результате российского вторжения в Украину было повреждено более 400 учебных заведений. Из них 59 - уничтожено полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что больше всего поврежденных школ и детсадов в Донецкой области - 119 заведений, в Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, Киеве - 24.

Кроме того, за 19 дней войны обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Также в ОГПУ отметили, что в результате российской агрессии погибли 97 детей, еще 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, николаевской и Житомирской областях.

Напомним, что Украина изменила правила выезда за границу для людей с инвалидностью.

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Война России против УкраиныВторжение России в Украину