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В Украине с начала войны погибли 177 детей

Фото: в Украине с начала войны погибли 177 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 177 детей. Еще более 336 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр офиса генпрокурора.

"Более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ в нашу страну. При этом, по полученным ювенальными прокурорами данным, 177 детей погибли и более 336 получили ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сейчас больше всего пострадало детей в Донецкой области - 108, Киевской - 93, Харьковской - 76, Черниговской - 51, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

Так, во время фиксации военных преступлений, совершенных в населенных пунктах Черниговской области, которые были освобождены от оккупантов установлено, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели как оккупанты его грабят. Ребята начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

Кроме того, 8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи с. Карьерный Бериславского района Херсонской области получили ранения трое детей.

Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими РФ.

А 9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.

В пресс-центре добавляют, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 46-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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