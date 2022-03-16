UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей

Фото: В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 103 ребенка. При этом еще более 100 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

В ведомстве сообщили, что каждый день под обстрелами в Украине погибают по меньшей мере 5 детей.

"По состоянию на утро 16 марта 2022 года погибли 103 ребенка и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ. Больше всего пострадало детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате авиаударов и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.

Больше всего разрушений в:

  • Донецкой - 119,
  • Харьковской - 50,
  • Николаевской - 30,
  • Сумской - 28,
  • Киевской - 35,
  • Херсонской - 21,
  • в Киеве - 24.

Также российские оккупанты обстреляли 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура УкраиныДети войныВойна России против Украины