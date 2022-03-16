В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 103 ребенка. При этом еще более 100 детей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.
В ведомстве сообщили, что каждый день под обстрелами в Украине погибают по меньшей мере 5 детей.
"По состоянию на утро 16 марта 2022 года погибли 103 ребенка и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ. Больше всего пострадало детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате авиаударов и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.
Больше всего разрушений в:
Также российские оккупанты обстреляли 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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