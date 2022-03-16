В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей

В ведомстве сообщили, что каждый день под обстрелами в Украине погибают по меньшей мере 5 детей.

"По состоянию на утро 16 марта 2022 года погибли 103 ребенка и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ. Больше всего пострадало детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате авиаударов и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.

Больше всего разрушений в:

Донецкой - 119,

Харьковской - 50,

Николаевской - 30,

Сумской - 28,

Киевской - 35,

Херсонской - 21,

в Киеве - 24.

Также российские оккупанты обстреляли 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.