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В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 11:33
В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей Фото: В Украине с начала российского вторжения погибли более 100 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 103 ребенка. При этом еще более 100 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

В ведомстве сообщили, что каждый день под обстрелами в Украине погибают по меньшей мере 5 детей.

"По состоянию на утро 16 марта 2022 года погибли 103 ребенка и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ. Больше всего пострадало детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате авиаударов и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.

Больше всего разрушений в:

  • Донецкой - 119,
  • Харьковской - 50,
  • Николаевской - 30,
  • Сумской - 28,
  • Киевской - 35,
  • Херсонской - 21,
  • в Киеве - 24.

Также российские оккупанты обстреляли 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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