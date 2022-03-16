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В Україні з початку російського вторгнення загинули понад 100 дітей

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Київ, Середа 16 березня 2022 11:33
В Україні з початку російського вторгнення загинули понад 100 дітей Фото: в Україні з початку російського вторгнення загинули понад 100 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 103 дитини. При цьому ще понад 100 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України в Facebook.

У відомстві повідомили, що щодня під обстрілами в Україні гинуть щонайменше 5 дітей.

"Станом на ранок 16 березня 2022 року загинули 103 дитини і більше 100 поранені в результаті збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в результаті авіаударів і обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 з них зруйновані повністю.

Найбільше руйнувань у:

  • Донецькій - 119,
  • Харківській - 50,
  • Миколаївській - 30,
  • Сумський - 28,
  • Київській - 35,
  • Херсонській - 21,
  • у Києві - 24.

Також російські окупанти обстріляли 11 лікувальних установ, 3 центри реабілітації, в тому числі для дітей-інвалідів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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