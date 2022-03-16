В Україні з початку російського вторгнення загинули понад 100 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 103 дитини. При цьому ще понад 100 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України в Facebook .

У відомстві повідомили, що щодня під обстрілами в Україні гинуть щонайменше 5 дітей.

"Станом на ранок 16 березня 2022 року загинули 103 дитини і більше 100 поранені в результаті збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в результаті авіаударів і обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 з них зруйновані повністю.

Найбільше руйнувань у:

Донецькій - 119,

Харківській - 50,

Миколаївській - 30,

Сумський - 28,

Київській - 35,

Херсонській - 21,

у Києві - 24.

Також російські окупанти обстріляли 11 лікувальних установ, 3 центри реабілітації, в тому числі для дітей-інвалідів.