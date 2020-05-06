В Украине с начала года на журналистов нападали 26 раз, чаще всего во время карантина

В 2020 году в Украине на журналистов нападали 26 раз, чаще всего во время карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Как отмечается, только в апреле на журналистов нападали 10 раз.

"Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10... В марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5, в феврале - 6, в январе - 5... всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", - говорится в сообщении.

По данным НСЖУ, чаще всего во время карантина физическую агрессию к журналистам проявляли в столице и Киевской области - 5 случаев, а также по одному случаю в Одессе и Черкассах, во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Отмечается, что случаи связаны с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий.

В Нацсоюзе осудили проявление агрессии в отношении журналистов во время выполнения профессиональных обязанностей и призывали силовиков к расследованиям.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов в 23 странах мира.