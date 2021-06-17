В Украине с начала лета утонуло более 50 человек, из них 14 детей

На украинских водоемах с начала лета погибло 52 человека, из которых 14 - дети. За минувшие сутки утонуло 4 взрослых и двое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Жуткая статистика, которая свидетельствует о равнодушном отношении граждан к вопросам собственной безопасности во время пребывания на водоемах. Только за минувшие сутки, 16 июня, утонуло четверо взрослых и двое детей",- говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, во время отдыха у водоемов запрещено: