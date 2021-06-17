В Украине с начала лета утонуло более 50 человек, из них 14 детей

"Жуткая статистика, которая свидетельствует о равнодушном отношении граждан к вопросам собственной безопасности во время пребывания на водоемах. Только за минувшие сутки, 16 июня, утонуло четверо взрослых и двое детей",- говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, во время отдыха у водоемов запрещено:
купание детей без сопровождения взрослых;
детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
купаться в одиночестве;
использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
употреблять спиртные напитки до и во время купания;
подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;