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В Украине могут усилить ответственность за вождение пьяным и нарушения пешеходов

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители разработали ряд законодательных инициатив для усиления ответственности за нарушения на дорогах. Они надеятся, что Рада их примет в этому году.

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Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

В частности, речь идет об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, а также об ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты", - отметил он.

Также Клименко рассказал, что сейчас в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах и на некоторых участках автодорог количество аварий уменьшилось втрое.

Напомним, участковых инспекторов полиции заменят. Сейчас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады. Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских, планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.

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