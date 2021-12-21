В Украине могут создать многоразовую ракету, но есть условие
КБ "Южное" уже имеет наработки своих многоразовых ракет. Однако пока поставленной задачи по разработке именно такой ракеты перед предприятием не стоит.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться".
Как пояснил РБК-Украина бывший сотрудник NASA Дорж Бату, многоразовые ракеты не могут спасти ситуацию с космическим мусором, а лишь тормозят ее ухудшения. Да и не все компании идут тропами Илона Маска.
По словам представителя конструкторского бюро Сергея Полуяна, причиной тому является то, что использование многократных степеней неэффективно с финансовой точки зрения.
"Давайте будем честными, успех SpaceX - это прежде всего демонстрация очень правильной национальной космической политики США. SpaceX получает серьезное финансирование от NASA и она может себе позволить заниматься первыми спасаемыми степенями, в том числе благодаря этой помощи", - подчеркнул Полуян.
Вместе с тем, он отметил, в КБ "Южном" есть наработки собственных многоразовых ракет, например развитие проекта "Циклон-4М" под названием "Циклон-5".
"Однако на сегодня задача создать ракету с многократными степенями перед конструкторским бюро не стоит. Мы готовы, у нас есть наработки, но нам нужно, чтобы кто-то эту задачу поставил", - отметил он.
Напомним, в Украине КБ "Южное" совместно с компанией "Курс" занимаются разработкой космического "эвакуатора".
Добавим, координатор космических программ группы Noosphere Наталья Боротканич рассказала, что всего сегодня вокруг Земли вращается около 130 млн небольших объектов, размером до 1 сантиметра, которые превратились в мусор.