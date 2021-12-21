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В Украине могут создать многоразовую ракету, но есть условие

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 14:44
В Украине могут создать многоразовую ракету, но есть условие Фото: в Украине могут создать многоразовую ракету, но есть условие (yuzhnoye.com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

КБ "Южное" уже имеет наработки своих многоразовых ракет. Однако пока поставленной задачи по разработке именно такой ракеты перед предприятием не стоит.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться".

Как пояснил РБК-Украина бывший сотрудник NASA Дорж Бату, многоразовые ракеты не могут спасти ситуацию с космическим мусором, а лишь тормозят ее ухудшения. Да и не все компании идут тропами Илона Маска.

По словам представителя конструкторского бюро Сергея Полуяна, причиной тому является то, что использование многократных степеней неэффективно с финансовой точки зрения.

"Давайте будем честными, успех SpaceX - это прежде всего демонстрация очень правильной национальной космической политики США. SpaceX получает серьезное финансирование от NASA и она может себе позволить заниматься первыми спасаемыми степенями, в том числе благодаря этой помощи", - подчеркнул Полуян.

Вместе с тем, он отметил, в КБ "Южном" есть наработки собственных многоразовых ракет, например развитие проекта "Циклон-4М" под названием "Циклон-5".

"Однако на сегодня задача создать ракету с многократными степенями перед конструкторским бюро не стоит. Мы готовы, у нас есть наработки, но нам нужно, чтобы кто-то эту задачу поставил", - отметил он.

Напомним, в Украине КБ "Южное" совместно с компанией "Курс" занимаются разработкой космического "эвакуатора".

Добавим, координатор космических программ группы Noosphere Наталья Боротканич рассказала, что всего сегодня вокруг Земли вращается около 130 млн небольших объектов, размером до 1 сантиметра, которые превратились в мусор.

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КБ Южное
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