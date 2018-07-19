В Украине могут появиться новые профессии для работы на скорой помощи

Минздрав предлагает ввести профессии парамедика и экстренного медтехника

В Украине могут появиться новые профессии - парамедик и экстренный медицинский техник - специально для работы на скорой помощи. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Экстренная реформа: как Минздрав изменит работу скорой помощи".

В рамках реформы скорой помощи Министерство здравоохранения предлагает ввести новые профессии - парамедик и экстренный медицинский техники. Последний - это водитель автомобиля скорой помощи, который сможет оказывать догоспитальную базовую помощь. Именно из парамедиков и экстренных медицинских техников будут формировать бригады для выезда скорой.

В перспективе парамедики заменят фельдшеров неотложных состояний и медицинских сестер. В Украине срок обучения парамедика по длительности будет таким же как и фельдшера. В Минздраве обещают, что медики и сотрудники скорой помощи, которые пройдут переобучение, получат рыночные зарплаты и доступ к качественно оборудованным автомобилям скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав изменил порядок выбора врача, который оказывает первичную медпомощь.