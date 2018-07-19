В Україні можуть з'явитися нові професії для роботи на швидкій допомозі

МОЗ пропонує запровадити професії парамедика і екстреного медтехніка

В Україні можуть з'явитися нові професії - парамедик і екстрений медичний технік - спеціально для роботи на швидкій допомозі. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Екстрена реформа: як МОЗ змінить роботу швидкої допомоги".

У рамках реформи швидкої допомоги Міністерство охорони здоров'я пропонує ввести нові професії - парамедик і екстрений медичний техніки. Останній - це водій автомобіля швидкої допомоги, який зможе надавати догоспитальну базову допомогу. Саме з парамедиків та екстрених медичних техніків будуть формувати бригади для виїзду швидкої.

В перспективі парамедики замінять невідкладних станів та фельдшерів медичних сестер. В Україні термін навчання парамедика по тривалості буде таким же як і фельдшера. У МОЗ обіцяють, що медики і співробітники швидкої допомоги, які пройдуть перенавчання, отримають ринкові зарплати і доступ до якісно обладнаних автомобілів швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ змінив порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.