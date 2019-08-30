В Украине от кори умер 5-летний ребенок, который не был вакцинирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОС).

Сообщается, что мальчик не был вакцинирован из-за противопоказания. До этого корью болел его старший брат.

"Центр общественного здоровья Украины сообщает о новом летальный случай кори - 5-летний мальчик, который не был вакцинирован через противопоказания, не смог побороть болезнь. В семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала вспышки эпидемии от кори погибло 40 человек. Всего в Украине заболеванием переболело более 115 тыс. человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июне в Украине за неделю корью заболели 967 человек. Из них 436 взрослых и 531 детей.

Также сообщалось, что в Министерстве охраны здоровья рекомендовали учебным заведениям не пускать детей без прививок на учебу. Руководство учебных заведений может предложить таким детям дистанционное обучение.