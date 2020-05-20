В Украине до конца года откроется посольство Ирландии

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает до конца года в Украину прибытие ирландская бизнес-миссия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене. В ходе разговора Ковене подтвердил намерение открыть посольство своей страны в Украине до конца 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, "открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес-миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину".

Он также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках международных организаций.

Министры обменялись информацией о преодолении последствий пандемии COVID-19 и мерах, принимаемых правительствами обеих стран для возвращения к повседневной жизни.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой. В ходе разговора глава украинского МИД поблагодарил Болгарию за предоставления гуманитарной помощи в виде защитных костюмов для украинских медицинских работников.

Автор: Валерия Мрачковская