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В Україні до кінця року відкриється посольство Ірландії

Новини » Політика     20.05.2020 - 16:39
В Україні до кінця року відкриється посольство Ірландії
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба заявив, що очікує до кінця року в Україну прибуття ірландська бізнес-місія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене. В ході розмови Ковене підтвердив намір відкрити посольство своєї країни в Україні до кінця 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

За словами Кулеби, "відкриття посольства Ірландії в Києві - це важлива віха в наших відносинах. Ми також очікуємо, що до кінця року в Україну прибуде ірландська бізнес-місія. Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну".

Він також відзначив послідовну підтримку Ірландією суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі в рамках міжнародних організацій.

Міністри обмінялися інформацією про подолання наслідків пандемії COVID-19 та заходи, які вживаються урядами обох країн для повернення до повсякденного життя.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою. У ході розмови глава українського МЗС подякував Болгарію за надання гуманітарної допомоги у вигляді захисних костюмів для українських медичних працівників.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України посольствоДмитро КулебаИрландия
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