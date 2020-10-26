В Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек

В Украине к кислороду подключенные более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысяч больше, чем было в сентябре.

Об этом на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в Херсонской области обеспеченность кислородом больничных коек составляет уже 85%. В Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. Всего на закупку кислорода для больниц правительство уже выделило 571 миллион гривен.

"Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек. При этом президент заявил, что в ближайшее время кислородом должны быть обеспечены 80% коек.

Напомним, по состоянию на 26 октября в Украине введено уже более 38 тысяч кроватей для пациентов с коронавирусом. При этом 63,4% таких коек уже заняты.

Также РБК-Украина писало, что за сутки в стране подтвердили 5426 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний подтвердили в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях.

При этом в Министерстве здравоохранения заявили, что не знают точного количества пациентов, которые вылечились от коронавируса, так как многие больные проходят лечение на самоизоляции.