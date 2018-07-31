В Україні кожен п’ятий дитячий оздоровчий заклад порушує санвимоги

Упродовж червня 2018 року через виявлені порушення не відкрилося 25 закладів

Держпродспоживслужба України з початку оздоровчої кампанії провела 10,5 тис. обстежень дотримання вимог санітарного законодавства у закладах оздоровлення та відпочинку дітей та встановила їх порушення у 2283 (22%) закладах. Про це повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко.

Під час перевірок було встановлено такі порушення: невідповідність питної води вимогам санітарних правил, відсутність погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування, непроведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежний стан холодильного обладнання харчоблоків, несвоєчасне проходження медоглядів працівниками та допуск до роботи без проходження медоглядів.

Також було зафіксовано недотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоках, порушення технології приготування страв, використання заборонених у закладах оздоровлення харчових продуктів, порушення організації питного режиму, недотримання двотижневого перспективного меню, порушення правил зберігання харчових продуктів, відсутність документів, що засвідчують якість і безпеку харчових продуктів, використання пластмасового посуду багаторазового використання.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що упродовж червня 2018 року у зв’язку з виявленням порушень не відкрилося 25 закладів оздоровлення та відпочинку, водночас без погодження зі службою було відкрито 42 заклади.

Нагадаємо, у липні у Донецькій області закрили дитячий табір "Яструбок", в якому отруїлася 91 особа, з них 76 дітей.