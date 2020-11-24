В Украине из-за карантина введут компенсацию по ЕСВ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Верховную раду в ближайшее время планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций по уплате Единого социального взноса. Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на выплаты компенсаций по ЕСВ планируют выделить 1,5 млрд гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен. Конечно, все эти программы будут доступны не только кофейням, но и всем, кто пострадал от карантина", - сообщил Зеленский.

Радий повернутися до роботи у звичному режимі. Радий побачити дружину та дітей не через екран телефона, а нарешті обійняти їх і розцілувати. Радий долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19. Радий з усіма українцями продовжувати будувати нову державу. Доки новинарі мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги, і продають вам жахіття, зраду та ненависть, я розкажу про важливі здобутки й перемоги, яких ми досягли разом. Без посередників. Без маніпуляцій. Але з антитілами – проти COVID-19 та проти брехні. Поїхали! Posted by Володимир Зеленський on Tuesday, November 24, 2020

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский анонсировал выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Также сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.