В Україні через карантин введуть компенсацію по ЄСВ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Верховну раду найближчим часом планують внести законопроекти, які передбачають виплати компенсацій за сплату Єдиного соціального внеску. Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на виплати компенсацій по ЄСВ планують виділити 1,5 млрд гривень для майже 120 тисяч юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Невеличка кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію близько 8-10 тисяч гривень. Звичайно, всі ці програми будуть доступні не тільки кав'ярнях, але і всім, хто постраждав від карантину", - повідомив Зеленський.

Радій повернутися до роботи у звичному режимі. Радій побачити дружину та дітей не через екран телефону, а нарешті обійняти їх і розцілувати. Радій долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19. Радій з усіма українцями продовжувати будувати нову державу. Доки новинарі мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги, і продають вам жахіття, зраду та ненависть, я розкажу про важливі здобутки й перемоги, яких ми досягли разом. Без посередників. Без маніпуляцій. Альо з антитілами – проти COVID-19 та проти брехні. Поїхали! Posted by Володимир Зеленський on Tuesday, November 24, 2020

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський анонсував виплати по 8 тисяч гривень підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні. Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Також повідомлялося, що міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.