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В Украине изменили требования к содержанию уставов ООО

Украина, Среда 03 февраля 2021 12:34
В Украине изменили требования к содержанию уставов ООО
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине изменили требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3497.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 318 народных депутатов.

Этот закон устраняет существующую коллизии между ЗУ "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Хозяйственным кодексом. В кодексе содержится требование об указании в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, а в законе такой нормы нет.

Законопроект №3497 исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.

Таким образом, перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью, определяет исключительно ЗУ "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Напомним, в марте пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ООО. Документ был направлен на привлечение иностранных инвестиций и регулирование корпоративных отношений.

Отмечалось, что закон должен обеспечить участникам обществ комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений и уменьшить риски захвата контроля над обществом и заговоров отдельных групп участников против других.

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