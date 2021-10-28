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В Украине изменили требования к дизельному топливу

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельных топлив. Установлена предельная температура фильтруемости для дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, наличие проблемных вопросов, выявленных во время применения Технического регламента, в частности отсутствие определения показателей дизельного топлива, а именно, предельной температуры фильтруемости для дизельного топлива зимнего и арктического дизельного топлива.

"С принятием проекта акта будут установлены четкие нормы относительно дизельного топлива, что позволит субъектам хозяйствования провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при предоставлении на рынок и введении в оборот", - говорится в записке.

Документом устанавливаются такая предельная температура фильтруемости:

  • для дизельного топлива летнего - не выше минус 5 градусов,
  • для дизельного топлива зимнего - не выше минус 20 градусов,
  • для дизельного арктического топлива - не выше минус 30 градусов.

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