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В Украине изменили правила въезда для паломников: что изменилось

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Киев, Пятница 13 августа 2021 09:05
В Украине изменили правила въезда для паломников: что изменилось Фото: в Украине обновили правила въезда (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Для иностранных паломников обновили правила въезда. Министерство здравоохранения предоставило разъяснения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД Украины.

Паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

Также иностранные паломники должны иметь один из таких документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
  • иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В противном случае человеку не разрешат пересечь границу. Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.

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