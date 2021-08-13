В Украине изменили правила въезда для паломников: что изменилось
Фото: в Украине обновили правила въезда (facebook.com/DPSUkraine)
Для иностранных паломников обновили правила въезда. Министерство здравоохранения предоставило разъяснения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД Украины.
Паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.
Также иностранные паломники должны иметь один из таких документов:
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
- иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.
В противном случае человеку не разрешат пересечь границу. Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.