В Україні змінили правила в'їзду для паломників: що змінилося
Фото: в Україні оновили правила в'їзду (facebook.com/DPSUkraine)
Для іноземних паломників оновили правила в'їзду. Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС України.
Паломники та особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні.
Також іноземні паломники повинні мати один з таких документів:
- негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними до списку ВООЗ;
- іноземний COVID-сертифікат, виданий у державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.
В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон. Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, масочний режим, проходити температурний скринінг.