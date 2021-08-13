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В Україні змінили правила в'їзду для паломників: що змінилося

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 09:05
В Україні змінили правила в'їзду для паломників: що змінилося Фото: в Україні оновили правила в'їзду (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Для іноземних паломників оновили правила в'їзду. Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС України.

Паломники та особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні.

Також іноземні паломники повинні мати один з таких документів:

  • негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
  • негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними до списку ВООЗ;
  • іноземний COVID-сертифікат, виданий у державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон. Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, масочний режим, проходити температурний скринінг.

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