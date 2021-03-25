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В Украине изменили порядок конкурса на госслужбу

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения конкурса на государственную службу. Правительство одобрило соответствующее постановление.

Об этом сообщает правительственный портал.

Документ предусматривает, что собеседование для определения победителя (победителей) конкурса может происходить дистанционно в режиме видеоконференции.

Членам конкурсной комиссии разрешили участвовать в ее заседаниях дистанционно в режиме видеоконференции.

Также уменьшили и количество кандидатур, которые определяет Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы и конкурсная комиссия, для избрания победителя конкурса - с пяти до трех лиц.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине возобновят конкурсы для государственных служащих.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховная рада одобрила этот закон с предложениями президента.

Так, ранее Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этого стал якобы законопроект о госслужащих. Глава государства хотел, чтобы документ был принят с его предложениями.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныгосслужба
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