В Украине исчезли два американца, могли попасть в плен к россиянам

Отмечается, что Алекс Джон-Роберт Друкэ и Энди Тай Нгок Хуин исчезли во время битвы под селом Избицкое Харьковской области.

"Поисковые миссии не нашли никаких останков. На следующий день российский пропагандистский канал в Telegram сообщил, что под Харьковом были захвачены два американца", - сообщают в CNN.

Мать одного из американских бойцов рассказала, что сейчас считается, что пропавшие солдаты - военнопленные, но официального подтверждения этому пока нет. При этом в посольстве США в Украине никак не могут проверить эту информацию.

"Посольство не смогло подтвердить, что он находится у россиян. Единственное, что они могут подтвердить, это то, что он пропал без вести. Они поддерживают со мной тесную связь и я уверена, что над ситуацией работают", - заявила мать Алекса.