В Украине хотят восстановить речные туристические маршруты по Днепру: названы первые локации

В Украине запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов Днепром. Самыми первыми локациями станут Канев и Чернобыль.

Об этом сообщили в Госагентстве развития туризма Украины.

Сейчас готовят промомаршруты для экспертов, потенциальных инвесторов, журналистов и тревел-блогеров. Будут изучать спрос и возможности восстановления регулярных туристических маршрутов, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства.

Однодневные промомаршрути Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев.

"По итогам пилотного проекта, Агентство разработает рекомендации по дальнейшей реализации программы туристических водных маршрутов по Днепру. Аналогичные программы могут быть запущены в других туристических регионах страны при наличии спроса", - говорится в сообщении.