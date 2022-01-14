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В Украине хотят усилить наказание за торговлю людьми

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Киев, Пятница 14 января 2022 18:44
В Украине хотят усилить наказание за торговлю людьми Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине планируют усилить наказание за торговлю людьми. Министерство внутренних дел (МВД) и парламентарии подготовили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

Речь о борьбе с торговлей людьми шла в ходе онлайн-встречи главы МВД Дениса Монастырского с представителями Офиса по вопросам мониторинга и противодействия торговле людьми США.

Во время встречи министр назвал торговлю людьми общим вызовом для всех украинских правоохранительных органов. По его словам, криминальные группировки не оставляют этот вид "бизнеса", который по доходности уступает только продаже оружия и наркотиков.

Монастырский добавил, что МВД и парламентарии подготовили законопроект, которым предусмотрено ужесточение наказания за торговлю людьми. Документ в частности предлагает:

  • запретить торговцам людьми подавать на условно-досрочное освобождение и сделать их наказание адекватным совершенному преступлению;
  • усилить наказание за торговлю людьми в составе преступной группы.

Напомним, в конце декабря прошлого года МВД разоблачило "схему" продажи детей иностранцам. Преступная группировка успела заработать на этом около 1,2 млн евро.

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Министерство внутренних дел Украины Торговля людьми
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