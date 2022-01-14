В Украине хотят усилить наказание за торговлю людьми

В Украине планируют усилить наказание за торговлю людьми. Министерство внутренних дел (МВД) и парламентарии подготовили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД .

Речь о борьбе с торговлей людьми шла в ходе онлайн-встречи главы МВД Дениса Монастырского с представителями Офиса по вопросам мониторинга и противодействия торговле людьми США.

Во время встречи министр назвал торговлю людьми общим вызовом для всех украинских правоохранительных органов. По его словам, криминальные группировки не оставляют этот вид "бизнеса", который по доходности уступает только продаже оружия и наркотиков.

Монастырский добавил, что МВД и парламентарии подготовили законопроект, которым предусмотрено ужесточение наказания за торговлю людьми. Документ в частности предлагает: