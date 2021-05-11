ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине хотят расширить круг претендентов на должности госслужащих

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 15:55
В Украине хотят расширить круг претендентов на должности госслужащих Фото: Раде рекомендуют расширить круг претендентов на должности госслужащих (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят расширить круг претендентов на должности государственных служащих. Комитет по вопросам организации госвласти рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект №4361.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При подготовке законопроекта ко второму чтению от нардепов поступило 40 предложений.

Ко второму чтению документа сохранили положения принятой в первом чтении редакции. Согласно ей, опыт адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности арбитражных управляющих признается общим требованием для претендентов на должности госслужащих, как альтернатива опыта работы на руководящих должностях.

Кроме того, Кабинету министров поручено утвердить критерии, на основании которых определяется соответствие опыта кандидатов о наличии опыта работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности. Также правительство должно урегулировать вопрос оплаты труда госслужащих Представительства президента в Крыму.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект закона (№4361) во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля Рада приняла за основу соответствующие изменения в закон о государственной службе.

Как писало РБК-Украина, в Службе судебной охраны введут государственную службу и будут начислять по-другому трудовой стаж. ВРУ приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3935.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада госслужба
NEWS
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом