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В Украине хотят наказывать за продажу лекарств несовершеннолетним: размеры штрафов

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят наказывать за продажу лекарств несовершеннолетним. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №5123-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Этот закон предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он предусматривает ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

За это грозит штраф лицу, непосредственно осуществляющему розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарств конечному потребителю. Его размер составит от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 6800 - 13600 гривен.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения, за которое лицо уже привлекали к ответственности, будут наказывать штрафом от 800 до 1400 таких минимумов. Это 13600 - 23800 гривен.

Напомним, в начале марта Верховной раде рекомендовали запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Как писало РБК-Украина, ранее в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Одна из девочек скончалась.

Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани, один из которых связан с передозировкой лекарством.

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