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В Украине хотят изменить воинские звания в соответствии со стандартами НАТО: о каких идет речь

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров предложил изменить некоторые воинские звания в Украине. Их хотят видоизменить в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

В частности, речь идет о специальных званиях младшего начальствующего состава службы гражданской защиты (СГЗ).

Таким образом правительство планирует изменить звание:

  • младший сержант и сержант СГЗ на одно - сержант СГЗ;
  • старший сержант СГЗ и старшина СГЗ - на мастер-сержанта СГЗ;
  • прапорщика СГЗ и старшего прапорщика СГЗ - на главного мастер-сержанта СГЗ.

Такие предложения были внесены в законопроект по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, который согласовал Кабмин.

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Кабинет Министров УкраиныНАТО