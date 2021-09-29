В Украине хотят изменить воинские звания в соответствии со стандартами НАТО: о каких идет речь

Кабинет министров предложил изменить некоторые воинские звания в Украине. Их хотят видоизменить в соответствии со стандартами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
В частности, речь идет о специальных званиях младшего начальствующего состава службы гражданской защиты (СГЗ).
Таким образом правительство планирует изменить звание:
Такие предложения были внесены в законопроект по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, который согласовал Кабмин.