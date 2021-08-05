В Украине не готовятся вводить новый локдаун, но карантин продлят, - Минздрав

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта". Пока этого не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление санврача в эфире " Украинского радио ".

Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.