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В Украине не готовятся вводить новый локдаун, но карантин продлят, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта". Пока этого не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление санврача в эфире "Украинского радио".

Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.

Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта" -штамма коронавируса.

Отметим, Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Олег Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны".

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