ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні епідпоріг коронавірусу не перевищено у чотирьох областях

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 11:02
В Україні епідпоріг коронавірусу не перевищено у чотирьох областях Фото: у Києві і 20 областях епідпоріг вище норми (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні епідеміологічний поріг коронавірусу не перевищено у чотирьох областях. У Києві та 20 областях він вище норми.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, не перевищений епідпоріг у Херсонській (86,5% при нормі 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) і Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено Тернопільської області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

Рівень госпіталізацій також не перевищує норму лише в чотирьох регіонах: Кіровоградській (40,1 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Луганській (40,3), Хмельницькій (43,3) і Донецькій (59,5) областях.

Єдиним регіоном у жовтій зоні залишається Хмельницька область.

"Помаранчевими" залишаються - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

В "червоній" зоні 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 11 226 нових випадків COVID. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Харківській областях.

Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні підтвердили вперше з початку пандемії понад 400 летальних випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство COVID-19 Коронавірус Епідемія
NEWS
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
DAILY
Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні