В Украине уже должны выйти на 14 тысяч прививок в день, - Степанов

В Украине могут прививать 14 тысяч человек в день. Пока вышли на показатель более 9 тысяч привитых.

Министр добавил, что в связи с этим, говорил с представителя местной власти, чтобы существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни.

"Во время совещания с главами областных государственных администраций я ставил вопрос, чтобы выйти не на 10, а на больше 12-14 тысяч вакцинированных в день. У них для этого есть все возможности", - сказал Степанов.

Также он отметил, что вакцинация должна ускориться после открытия мобильных кабинетов.