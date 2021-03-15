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В Украине уже должны выйти на 14 тысяч прививок в день, - Степанов

Автор: Артур Родивилов

В Украине могут прививать 14 тысяч человек в день. Пока вышли на показатель более 9 тысяч привитых.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Министр добавил, что в связи с этим, говорил с представителя местной власти, чтобы существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни.

"Во время совещания с главами областных государственных администраций я ставил вопрос, чтобы выйти не на 10, а на больше 12-14 тысяч вакцинированных в день. У них для этого есть все возможности", - сказал Степанов.

Также он отметил, что вакцинация должна ускориться после открытия мобильных кабинетов.

Отметим, до этого в Минздраве сообщили, сколько вакцины утилизировали в Украине с начала кампании по вакцинации.

При этом за две недели вакцинации прививки получили более 53 000 человек. Главный санврач отметил, что экономически обоснованно открывать флакон с 10 дозами даже для вакцинации двух или трех человек.

Добавим, для того, чтобы избежать порчи вакцины от коронавируса, в Украине разрешили прививать общественных деятелей вне очереди.

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