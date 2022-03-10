В Украине за день эвакуировали 48 тысяч человек с трех направлений, - Офис президента

"Продолжается эвакуация мирных людей из города Харькова десятками тысяч благодаря "Укрзализныце" и автобусам. Все уже в безопасности. Спасибо за работу действительно крутой команде, которая этим занимается. Мы все вместе с Ириной Верещук, с руководителями военных администраций, ГСЧС, Украинским Красным Крестом", - отметил Кирилл Тимошенко.

Особую благодарность он выразил водителям, которые вывозят мирное население. И напомнил всем, кто выезжает на собственном транспорте, что сейчас пора помогать друг другу и это очень важно.

Тимошенко рассказал о работе над логистикой гуманитарной помощи в областях, активно противостоящих российскому военному вторжению.

"Действительно, в каждом регионе развернуты большие хабы. Из них выезжает очень много гуманитарной помощи - ежедневно около тысячи фур перевозят по нашей стране гуманитарную помощь из одной области в другую. Около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзализныця". Это действительно большая работа, потому что цифры впечатляют", - отметил Тимошенко.

За 9 дней марта, по его словам, перевезено 10 500 тонн. И темпы, и объемы будут наращиваться, чтобы помощь получили все нуждающиеся.

Он также пообещал записывать такие видео как можно чаще.