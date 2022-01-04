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В Украине в декабре совершили почти 60 кибератак на органы госвласти

Автор: Валерия Полищук

В декабре прошлого года специалисты СБУ прекратили и нейтрализовали 59 хакерских атак на информационные системы органов государственной власти. При этом сотрудники СБУ пронализировали более 28 тысяч критических событий информационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Основными типами выявленных киберугроз были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

В ведомстве сообщили, что на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и анализирует состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатывают аналитики безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

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КибератакаУкраина