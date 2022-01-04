В Украине в декабре совершили почти 60 кибератак на органы госвласти

В декабре прошлого года специалисты СБУ прекратили и нейтрализовали 59 хакерских атак на информационные системы органов государственной власти. При этом сотрудники СБУ пронализировали более 28 тысяч критических событий информационной безопасности.

Основными типами выявленных киберугроз были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

В ведомстве сообщили, что на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и анализирует состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатывают аналитики безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.