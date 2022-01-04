В Україні в грудні здійснили майже 60 кібератак на органи держвлади

У грудні минулого року фахівці СБУ припинили і нейтралізували 59 хакерських атак на інформаційні системи органів державної влади. При цьому співробітники СБУ проналізували понад 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Основними типами виявлених кіберзагроз були:

з'єднання з командно-контрольними серверами (C & C Server);

спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

атаки на веб-додатки (Web App Attack);

шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.

У відомстві повідомили, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та аналізує стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в Національному кіберпросторі.