В Україні в грудні здійснили майже 60 кібератак на органи держвлади
У грудні минулого року фахівці СБУ припинили і нейтралізували 59 хакерських атак на інформаційні системи органів державної влади. При цьому співробітники СБУ проналізували понад 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
Основними типами виявлених кіберзагроз були:
- з'єднання з командно-контрольними серверами (C & C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.
У відомстві повідомили, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та аналізує стан інформаційної безпеки.
Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в Національному кіберпросторі.