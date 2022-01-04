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В Україні в грудні здійснили майже 60 кібератак на органи держвлади

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Вівторок 04 січня 2022 16:20
В Україні в грудні здійснили майже 60 кібератак на органи держвлади Фото: в Україні в грудні здійснили майже 60 кібератак на органи держвлади (facebook.com/cyberpoliceua)
Автор: Валерія Поліщук

У грудні минулого року фахівці СБУ припинили і нейтралізували 59 хакерських атак на інформаційні системи органів державної влади. При цьому співробітники СБУ проналізували понад 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Основними типами виявлених кіберзагроз були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C & C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.

У відомстві повідомили, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та аналізує стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і попереджати загрози в Національному кіберпросторі.

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