В Украине будут судить двух крымских "судей" за помощь оккупационным властям

Отмечается, что обвиняемые изменили присяге на верность народу Украины и перешли на должности "судей" в незаконно созданные "Черноморский районный суд Республики Крым" и "Советский районный суд Республики Крым".

В ходе расследования было установлено, что эти "судьи" незаконно вынесли постановления о привлечении крымскотатарских активистов к административной ответственности за якобы организацию массового одновременного пребывания граждан, нарушает общественный порядок и назначили им наказание в виде штрафа от 10 до 40 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о событиях начала мая 2014 года. Тогда когда крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и ряде других. Жители выступили против оккупации Крыма и запрета въезда на полуостров председателю Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

"Своими действиями и решениями обвиняемые способствовали становлению на полуострове оккупационных властей РФ и ее "судебных органов", а также принимали непосредственное участие в процессе перехода судебной системы Украины на отправление правосудия по российскому законодательству", - подчеркнули в ведомстве.

В отношении них в суд направлены обвинительные акты по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). "Судьям" грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.