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В Украине будут фиксировать эконарушения в автоматизированном режиме

Автор: Юлия Струк

В Украине будут фиксировать эконарушения в автоматизированном режиме. Государственная экологическая инспекция разработала техническое задание для электронной системы "Экологический инспектор".

Об этом заявил глава инспекции Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью нее инспекторы смогут автоматически осуществлять часть документальной работы, а именно составлять акты по результатам проверок и предоставлять предписания нарушителям.

Кроме того, эта система позволит Госэкоинспекции в электронном виде осуществлять:

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  • регистрацию обращений граждан о проведении проверки;
  • подготовку, согласование и регистрацию приказов о внеплановых и плановых проверках, а также документов с материалами для открытия уголовного дела;
  • формирование унифицированного акта по результатам проверки;
  • ведение справочника предприятий, деятельность которых контролируется инспекцией;
  • автоматизированное формирование плана проверок из справочника предприятий;
  • формирование аналитических и статистических отчетов для публикации в открытом доступе.

Электронная система также будет интегрирована с рядом реестров для быстрого обмена данными. Речь идет о Едином реестре по оценке воздействия на окружающую среду и Реестре предприятий-загрязнителей.

Ожидается, что внедрение электронной системы позволит снять нагрузку с работников ведомства и в целом улучшить его работу.

Напомним, в Украине проверят предприятия, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов.

Как писало РБК-Украина, Госэкоинспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.

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