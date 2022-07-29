В Украине снова будет жарко: прогноз погоды на завтра
Сегодня, 29 июля, в Украине будет жаркая и почти сухая погода. Лишь на западе ожидаются небольшие дожди, кое-где с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. В этих регионах возможны шквалы и град.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью всего 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +12 +15, днем +25 +28 градусов;
- на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +27 +30;
- в восточных областях ночью +16 +19, днем +28 +21 градус;
- на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +29 +32;
- в центральных областях ночью +13 +16, днем +26 +28 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области осадков не прогнозируется. Ветер северный с порывами максимально до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, а днем +26 +28.
Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в начале августа.
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