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В Украине снова будет жарко: прогноз погоды на завтра

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Украина, Пятница 29 июля 2022 07:00
В Украине снова будет жарко: прогноз погоды на завтра Фото: 29 июля в Украине будет жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 29 июля, в Украине будет жаркая и почти сухая погода. Лишь на западе ожидаются небольшие дожди, кое-где с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. В этих регионах возможны шквалы и град.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью всего 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +25 +28 градусов;
  • на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +27 +30;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +28 +21 градус;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +16, днем +26 +28 градусов.

В Украине снова будет жарко: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области осадков не прогнозируется. Ветер северный с порывами максимально до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, а днем +26 +28.

В Украине снова будет жарко: прогноз погоды на завтра

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в начале августа.

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