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В Украине будет наблюдаться густой туман

Украина, Четверг 05 ноября 2020 09:30
В Украине будет наблюдаться густой туман
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В четверг, 5 ноября, Украину накроет густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, видимость как при густом тумане будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый). Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, сегодня в Украине будет прохладная погода, а в некоторых областях на западе, центре и юге пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +14 градусов.

Кроме того, ранее сообщалось, что 6, 7 и 8 ноября в Украине будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

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