В Украине блокировали схему легализации иностранцев. Дельцы оформили более 3500 человек

Сотрудники СБУ ликвидировали схему незаконной легализации иностранцев в Украине. Услугами злоумышленников воспользовались более 3,5 тысячи выходцев из стран с повышенным террористическим риском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Как установили в спецслужбе, для незаконной легализации иностранцев преступники создали несколько компаний по набору студентов для учебы в Украине. В дальнейшем этот канал использовался для переправки выходцев из стран Африки и Ближнего Востока в Евросоюз.

Оперативники СБУ вышли на преступную группировку в рамках отработки каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

По этому делу в Киеве и Днепре прошли обыски, по результатам которых были изъяты:

компьютеры, средства связи и электронные носители информации;

документы, включая около 3500 "личных дел" иностранцев;

печати компаний;

значительные суммы наличными.

Расследование уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание или содействие террористической организации), продолжается.

Фото: СБУ раскрыла схему незаконной легализации иностранцев (ssu.gov.ua)