В Україні блокували схему легалізації іноземців. Ділки оформили понад 3500 осіб

Співробітники СБУ ліквідували схему незаконної легалізації іноземців в Україні. Послугами зловмисників скористалися понад 3,5 тисячі вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

Як встановили в спецслужбі, для незаконної легалізації іноземців злочинці створили кілька компаній з набору студентів для навчання в Україні. Надалі цей канал використовувався для переправлення вихідців з країн Африки та Близького Сходу до Євросоюзу.

Оперативники СБУ вийшли на злочинне угруповання в рамках відпрацювання каналів нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

У цій справі в Києві та Дніпрі пройшли обшуки, за результатами яких були вилучені:

комп'ютери, засоби зв'язку та електронні носії інформації;

документи, включаючи близько 3500 "особових справ" іноземців;

друку компаній;

значні суми готівкою.

Розслідування кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення або сприяння терористичній організації), триває.

Фото: СБУ розкрила схему незаконної легалізації іноземців (ssu.gov.ua)