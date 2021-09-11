В Украине в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он воздержится по меньшей мере до 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, в течение 11 сентября пожарная опасность сохранится в южных, центральных и восточных областях, а 12 сентября - еще в Киевской, Житомирской, Тернопольской областях.

Кроме того, 13-14 сентября по всей Украине, кроме крайнего запада, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: области, в которых объявлена пожарная опасность 12 сентября (meteo.gov.ua)