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В Украине в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность

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Суббота 11 сентября 2021 13:11
В Украине в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Инна Собора

В ближайшие дни в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он воздержится по меньшей мере до 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в течение 11 сентября пожарная опасность сохранится в южных, центральных и восточных областях, а 12 сентября - еще в Киевской, Житомирской, Тернопольской областях.

Кроме того, 13-14 сентября по всей Украине, кроме крайнего запада, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасностьФото: области, в которых объявлена пожарная опасность 12 сентября (meteo.gov.ua)

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