В Україні в найближчі дні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Фото: в Україні оголосили пожежну небезпеку (facebook.com/DSNSMYKOL)
У найближчі дні в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримається щонайменше до 14 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, протягом 11 вересня пожежна небезпека утримається у південних, центральних і східних областях, а 12 вересня - ще в Київській, Житомирській, Тернопільській областях.
Крім того, 13-14 вересня по всій Україні, крім крайнього заходу, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Фото: області, в яких оголошена пожежна небезпека 12 вересня (meteo.gov.ua)