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В Україні в найближчі дні утримається надзвичайна пожежна небезпека

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Субота 11 вересня 2021 13:11
В Україні в найближчі дні утримається надзвичайна пожежна небезпека Фото: в Україні оголосили пожежну небезпеку (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Инна Собора

У найближчі дні в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримається щонайменше до 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, протягом 11 вересня пожежна небезпека утримається у південних, центральних і східних областях, а 12 вересня - ще в Київській, Житомирській, Тернопільській областях.

Крім того, 13-14 вересня по всій Україні, крім крайнього заходу, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні в найближчі дні утримається надзвичайна пожежна небезпекаФото: області, в яких оголошена пожежна небезпека 12 вересня (meteo.gov.ua)

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