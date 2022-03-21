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В Украине "АТБ" временно закрыло десятки магазинов из-за боевых действий

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 16:34
В Украине "АТБ" временно закрыло десятки магазинов из-за боевых действий Фото: В Украине "АТБ" временно закрыло десятки магазинов (api.autocentre.ua)
Автор: Валерия Полищук

Сеть супермаркетов "АТБ" с начала военных действий начал временно закрывать магазины по всей территории Украины. На данный момент в Киеве работает 34 опорных супермаркета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "АТБ".

"В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой существуют существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ". С учетом этих обстоятельств компания сформировала перечень опорных магазинов, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

На данный момент опорные супермаркеты работают в Киеве и области, Черниговской, Черкасской областях, а также Харькове, Сумах, Николаеве.

С перечнем работающих магазинов сети "АТБ" можно ознакомиться по ссылке.

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