В Украине анонсировали создание по программе президента еще 500 "активных парков" во всех регионах

В Украине сегодня действует 100 "активных парков", созданных в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина". Еще 500 "активных парков" во всех регионах должны быть открыты до конца года.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebоok .

По его словам, каждая из таких спортивных локаций имеет специальный QR-код, с помощью которого можно скачать приложение с онлайн-тренировками. Также в приложении свои рекомендации спортсменам предоставят чемпионы и украинские звезды.

Для посетителей "Активных парков" разработано несколько уровней тренировок, которые учитывают разный уровень подготовки и возраст спортсменов. Кроме этого, в ходе тренировок свои рекомендации смогут предоставить координаторы, работающие в "активных парках".

"Главное, что этим могут пользоваться все слои населения: от самых молодых до наших дедушек и бабушек. Для каждого разработаны свои виды упражнений, учитывая возраст и возможности", - написал министр.

Планируется также использование "активных парков" в выходные дни для проведения различных спортивных мероприятий.

"Основная цель проста - сделать спорт ближе к людям. Чтобы каждый украинец имел свободный доступ к двигательной активности", - отметил Гутцайт.

Напомним, 11 сентября президент Владимир Зеленский открыл на столичном ВДНХ первый в стране урбан-парк, где можно бесплатно заниматься современными видами спорта. В рамках президентской программы "Большая сройка" такие парки создадут в других крупных городах Украины и областных центрах.