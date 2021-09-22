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В Україні анонсували створення за програмою президента ще 500 "активних парків" в усіх регіонах

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Київ, Середа 22 вересня 2021 18:30
В Україні анонсували створення за програмою президента ще 500 "активних парків" в усіх регіонах Фото: в Україні анонсували створення за програмою президента ще 500 "активних парків" (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні сьогодні діє 100 "активних парків", створених у рамках програм президента "Велике будівництво" і "Здорова Україна". Ще 500 "активних парків" в усіх регіонах мають бути відкриті до кінця року.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebоok.

За його словами, кожна з таких спортивних локацій має спеціальний QR-код, за допомогою якого можна завантажити додаток з онлайн-тренуваннями. Також у додатку свої рекомендації спортсменам нададуть чемпіони та українські зірки.

Для відвідувачів "Активних парків" розроблено кілька рівнів тренувань, які враховують різний рівень підготовки і вік спортсменів. Крім цього, в ході тренувань свої рекомендації зможуть надати координатори, які працюють в "активних парках".

"Головне, що цим можуть користуватися всі верстви населення: від наймолодших до наших дідусів і бабусь. Для кожного розроблені свої види вправ, враховуючи вік і можливості", - написав міністр.

Планується також використання "активних парків" у вихідні дні для проведення різних спортивних заходів.

"Основна мета проста - зробити спорт ближчим до людей. Щоб кожен українець мав вільний доступ до рухової активності", - зазначив Гутцайт.

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський відкрив на столичному ВДНГ перший в країні урбан-парк, де можна безкоштовно займатись сучасними видами спорту. В рамках президентської програми "Велике будівництво" такі парки створять в інших великих містах України та обласних центрах.

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