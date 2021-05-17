В Украине анонсировали создание технологического "Хаба ФИВТ" и смарт-парка на базе КПИ

"Хаб и роботодром станут платформой для создания изобретений с участием наших талантливых студентов и менторов-практиков от украинских IT-компаний, а также точкой доступа к международному научному пространству для украинского студенчества. Мы имплементировали лучшие мировые практики и предусмотрели все потребности для инклюзивного образования при планировании наших инновационных пространств, ведь все мы равны в своих идеях и должны быть равными в возможностях их реализации", - рассказал декан ФИВТ Сергей Теленик.

По его словам, эффективная модель взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса была взята из международных научных институтов, таких как Массачусетский технологический университет и прочих лучших вузов мира, где поддержка развития учебной базы не зависит от государственного финансирования на 100% и есть ряд направлений, которые поддерживают доноры.

"Цифровая экономика и IT-технологии играют все большее значение в структуре ВВП многих стран мира, в том числе и в Украине. Как выпускник ФИВТ, я глубоко понимаю необходимость создания достойных условий для обучения и работы молодому поколению в IT. Наши талантливые студенты не должны думать о переезде за границу, они должны получить полный спектр возможностей для самореализации в Украине. Мы создаем одну из таких возможностей - сочетать и обучение, и практическое участие в крупных проектах IT-компаний в рамках одной локации - "Хаба ФИВТ", - добавил соучредитель ОО "Розвиток IT-освіти" Анатолий Бойко.

Объекты "Хаб ФИВТ" и интеллектуальный роботодром расположены на территории КПИ в г. Киеве и будут объединены зеленой зоной - смарт-парком.

"Наша команда уже сотрудничает по проектам хаба и роботодрома с такими компаниями как: DataArt, EPAM, GlobalLogic, Infopulse. Также мы открыты для коллабораций и ведем переговоры с рядом государственных и международных организаций", - рассказала Елена Халус, заместитель декана ФИВТ КПИ им. И.Сикорского

Реализация "Хаба ФИВТ" запланирована на сентябрь 2021, а интеллектуального роботодрома - на 2022. Проекты являются неприбыльными, открытыми и безбарьерными не только для студентов КПИ, но и для учащихся других ВУЗов. Условия доступа к учебным объектам и расписание плановых ивентов будут доступны на сайте ФИВТ.