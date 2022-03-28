В Украине из-за активных боевых действий только в 2 областях полностью остановили учебный процесс
Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в условиях военного положения началась 3 неделя обучения. Отмечается, что из-за жестоких боевых действий только в 2 областях образовательный процесс остановлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.
Сообщается, что в 13 областях все учреждения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме.
В каких областях возобновили обучение:
- в 4 областях частично в школах дистанционный процесс или каникулы;
- в 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены;
- в 2 областях, где ситуация с безопасностью остается напряженной, образовательный процесс приостановлен;
- в 1 области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.
Министр образования напомнил, что дети, которые временно внутренне перемещены, имеют возможность приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания.
"За неделю количество временно внутренне перемещенных детей, которые присоединились к обучению из других областей, возросло и достигает почти 51 тысячу учеников", - написал др.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и детсады.
Также мы писали, что в школах Николаева возобновляют обучение.
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