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В Украине из-за активных боевых действий только в 2 областях полностью остановили учебный процесс

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 16:05
В Украине из-за активных боевых действий только в 2 областях полностью остановили учебный процесс В 2 областях из-за войны зипинили учения (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в условиях военного положения началась 3 неделя обучения. Отмечается, что из-за жестоких боевых действий только в 2 областях образовательный процесс остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

Сообщается, что в 13 областях все учреждения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме.

В каких областях возобновили обучение:

  • в 4 областях частично в школах дистанционный процесс или каникулы;
  • в 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены;
  • в 2 областях, где ситуация с безопасностью остается напряженной, образовательный процесс приостановлен;
  • в 1 области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

Министр образования напомнил, что дети, которые временно внутренне перемещены, имеют возможность приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания.

"За неделю количество временно внутренне перемещенных детей, которые присоединились к обучению из других областей, возросло и достигает почти 51 тысячу учеников", - написал др.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и детсады.

Также мы писали, что в школах Николаева возобновляют обучение.

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Сергей Шкарлет
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